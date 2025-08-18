World Cup i e-sport: Ulsan kronet seierherre i Tekken 8 -turneringen

HQ

Den siste helgen så en annen massiv kampspilturnering som ble arrangert på Esports World Cup, da Tekken 8 -arrangementet ble avsluttet. Denne turneringen inneholdt 32 av de beste spillerne fra hele verden og satte 1 million dollar på spill. Etter en hektisk finalebrakett har en mann kommet ut på toppen, med dette er Freecs 'sørkoreanske stjerne Lim "Ulsan" Soo-hoon.

Ulsan, en Dragunov main, har blitt kronet til mester etter å ha beseiret Yoon "LowHigh" Sun-woong i finalekampen i en ganske dominerende oppvisning som så ham avslutte serien på en 5-2 måte.

Dette resultatet betyr at Ulsan er på vei hjem med $ 250,000 1,000 i premiepenger, på toppen av XNUMX Club Points som har hjulpet Freecs med å hoppe opp på bordet til 11. plass på Club Championship. Gitt, dette er nesten hele Freecs totale poengsum, ettersom organisasjonen har 1,200 poeng til navnet sitt, langt fra leder Team Falcons på 4,700.