World Cup i esport: Honor of Kings World Cup-sluttspillbraketten er satt

HQ

Den siste uken var det mye Honor of Kings -action som ble arrangert på Esports World Cup, da gruppespillet og Group Kings -braketten fant sted for Honor of Kings World Cup. Dette betydde effektivt at av de 16 lagene som deltok, er åtte allerede eliminert, mens de resterende åtte har blitt seedet inn i single-eliminering sluttspillbraketten, som starter i morgen og løper helt til 26. juli når en vinner blir bestemt.

Med det i bakhodet ser sluttspillbraketten og de første kvartfinalekampene ut som følger :



TT Global vs. Team Vitality



Nova Esports vs. OG



Paws Gaming vs. Twisted Minds



AG.AL vs. Alpha7 Esports



Vinnerne av de to øverste og de to nederste kampene går videre til semifinalene, og de to semifinalevinnerne går videre til finalen. Denne gangen er det ingen "losers bracket" eller lignende, noe som betyr at det kun er "vinn og kom inn", og taperne får skyss til flyplassen.