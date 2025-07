World Cup i esport: League of Legends knockout-bracket er allerede i gang

HQ

League of Legends -turneringen på Esports World Cup går fremover med lysets hastighet. Selv om det føles som om arrangementet nettopp har startet, har allerede halvparten av de deltakende lagene blitt eliminert, halvparten av kvartfinalene er fullført, og halvparten av semifinalelagene har blitt satt sammen.

Etter gårsdagens hendelser er både Furia og CTBC Flying Oyster eliminert etter å ha tapt sine siste gruppespillkamper. I tillegg har både Bilibili Gaming og Hanwha Life Esports også blitt slått ut etter å ha tapt sine kvartfinaler i knockout-bracket. Dette betyr at bare seks lag gjenstår, og fire av disse lagene vil reise hjem i dag.

Til å begynne med vil de to siste kvartfinalene finne sted og vil se Gen.G Esports og FlyQuest kjempe det (for en plass i en semifinale mot G2 Esports), før T1 og Movistar KOI konkurrerer (for å sikre en semifinaleplass mot Anyone's Legend). Når to lag er slått ut i kvartfinalene, spilles begge semifinalene, og ytterligere to lag blir slått ut, slik at det bare er morgendagens finalister igjen.

Når du ser på de gjenværende lagene, hvem tror du er favoritt til å vinne?