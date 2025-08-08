Norsk
World Cup i esport: Semifinalene på Rainbow Six: Siege X er klare

Fire lag gjenstår i den store konkurransen.

HQ

Det er knasende tid for Rainbow Six: Siege X -turneringen på Esports World Cup, ettersom kvartfinalene er fullført, noe som betyr at vi nå vet de fire gjenværende lagene som har stanset sine semifinaleplasser, pluss de fire andre som har blitt slått ut av arrangementet.

Etter gårsdagens aksjon, Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas, Shopify Rebellion, og Weibo Gaming har alle blitt eliminert, med Furia, G2 Esports, Spacestation, og Team Secret videre.

Dermed er semifinalene satt opp som følger (husk at vinnerne går videre til den store finalen, mens taperne må ut i en kamp om tredjeplassen) :


  • Furia vs. G2 Esports

  • Spacestation vs. Team Secret

Semifinalene skjer i dag, mens den store finalen er planlagt til i morgen.

Rainbow Six: Siege X

