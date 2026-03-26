World of Darkness utvides med action-RPG Hunter: The Reckoning - Deathwish

Fra kickass kybernetiske lovhåndhevere til vampyrer og varulver. Det er hoppet som utvikleren Teyon vil gjøre i nær fremtid, da vi under Xbox Partner Preview-showcase nettopp har blitt introdusert til Hunter: The Reckoning - Deathwish, en action-RPG-tittel som er satt i den ikoniske World of Darkness-franchisen.

Spillet beskrives som et spill som ikke har noe som helst forhold til actionspillene med samme navn fra tidlig 00-tall, og vi blir fortalt at dette prosjektet utforsker hvordan spilleren får vite om en annen verden bebodd av overnaturlige skapninger, og hvordan dette setter dem på en vei der de må bevise sin styrke og bli en jeger i en verden der det meste anser deg som et bytte.

Kommer til PC, Xbox Series X/S, Xbox på PC og Xbox Cloud sommeren 2027, og en Xbox Wire-artikkel dedikert til spillet strukturert i form av et intervju med spillregissør Piotr Łatocha forklarer hva teamet ønsker å oppnå med denne tittelen.

"Vi ønsket definitivt å ta en tilnærming mye nærmere den opprinnelige Bloodlines. Så det er den samme verdenen, basert på den nye 5. utgaven av Hunter: The Reckoning. Det endret seg litt fordi i de gamle [utgavene] spiller de karakterer som er "gjennomsyret" med spesielle evner. Mens i 5th edition er det noen mer generelle personer som trenger å kjempe mot en sterkere fiende, så de må gruppere seg i såkalte celler. I vårt spill tilhører du en av disse cellene."

Łatocha legger til: "Det er et førstepersonsspill. Vi har utvidet RoboCop: Rogue City-formelen litt, men dette er et langsommere spill med litt etterforskning, med noen romansealternativer, ledsagerbinding, en forgrenet historie, veldig forskjellige sideoppdrag og veldig forskjellige tilnærminger til å løse problemer. Jeg tror det er den beste måten å tilnærme seg et kult RPG-spill på.

"Jeg vil også si at det er et semi-åpen verden-spill, der du har hovedoppdraget, og så har du mange forskjellige sideoppdrag som du kan ta på deg. Hovedoppdraget følger en ganske lineær sti, men det har selvfølgelig noen forgreininger. Du kan også bygge båndet til følgesvennene du har, og du kan påvirke deres personlige historier, slik at de kan ende opp med helt forskjellige tilstander ved slutten av spillet."

