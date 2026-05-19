World of Tanks: Heat lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S neste uke

Wargaming har bestemt seg for at tiden er inne for å endelig legge World of Tanks: Heat i hendene på fansen. Etter å ha delt stadig mer informasjon om spillet, har utvikleren nå bekreftet at den mer actionorienterte varianten av Wargamings stridsvognskrigsformel offisielt vil lande på PC, PS5 og Xbox Series X/S så snart som i neste uke.

Jepp, lanseringsdatoen er nært forestående med debuten planlagt til 26. mai. Når spillet kommer, vil det støtte spill på tvers av plattformer og kryssprogresjon, noe som betyr at du kan hoppe mellom de forskjellige versjonene av spillet og fortsette å spille uten problemer.

Denne lanseringsdatoen har blitt ledsaget av en ny trailer for spillet som du kan se nedenfor, og når det gjelder hva debut av tittelen vil tilby fans, blir vi fortalt at det vil være åtte agenter å bruke fordelt på tre definerte roller, pluss 15 kjøretøy å bruke, åtte kart å spille, og fire PvP-moduser å glede seg over (Hardpoint, Control, Kill Confirmed og Conquest).