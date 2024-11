World of Tanks' neste samarbeid fokuserer på en av TVs største serier ... for fem år siden

HQ

Det har vært en hel rekke sprø samarbeid som har gjort sitt inntog på World of Tanks og konsollmotstykket Modern Armor opp gjennom årene. Nå, i forkant av den sedvanlige høytiden der Wargaming ofte tapper en aldrende Hollywood-superstjerne for et tåpelig samarbeid, slår spillutvikleren seg nå sammen med en TV-serie som ikke har vært på høyden av popularitet siden den sluttet for snart fem år siden.

Vi snakker om Vikings. Den historiske dramaserien kommer til World of Tanks og bringer med seg et temakjøretøy og en rekke kommandanter å bruke. Alt dette vil være en del av den såkalte Battle Pass Special: Vikings, og når det gjelder godbitene som tilbys, kan vi forvente :



Felice Tier IX Premium Tank



Kommandører: Ragnar Lodbrok, Bjørn Jernside, Ivar Benløs, Lagertha og Floke



Vikings -samarbeidet starter i morgen, 7. november, og varer i to uker.