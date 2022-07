HQ

Siden det faktum at World of Warcraft: Wrath of the Lich King ville vende tilbake i Classic-utgaven ble lekket før annonseringen i april overrasket det ikke at lanseringsdatoen glapp ut før planlagt også, men nå har vi i alle fall bekreftelsen.

Den filmatiske traileren under gjør det fullstendig klart at Wrath of the Lich King kommer til World of Warcraft: Classic den 26. september i statene og klokken 00.01 den 27. september her til lands.