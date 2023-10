World of Warcraft: Dragonflight tar spillerne med til Yseras rike.

HQ

World of Warcraft: Dragonflight vil la spillerne gå inn i Emerald Dream neste måned. Som beskrevet i et nytt Twitter/X-innlegg fra MMO, vil spillerne i Guardians of the Dream-oppdateringen få en ny sone, et nytt raid, en ny PvP-sesong og mer.

Raidet er også knyttet til Emerald Dream, og heter The Dream's Hope. I bunn og grunn er Emerald Dream som en annen versjon av verden i World of Warcraft, der det ikke finnes antydning til endringer fra intelligente vesener. Det er som om jorden vår bare forble som den var uten menneskelig innblanding.

Oppdateringen lanseres 7. november, mens raidet introduseres en uke senere, den 14. november, når den tredje sesongen av World of Warcraft: Dragonflight starter.