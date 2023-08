World of Warcraft Hardcore-sabotør drepte 36 spillere

HQ

Selv om World of Warcrafts siste utvidelse Dragonflight ble godt mottatt av både kritikere og spillere, foretrekker mange fortsatt det klassiske WoW i form av enten Wrath of the Lich King Classic eller World of Warcraft Classic (vanilla). Sistnevnte har eksistert i så mange år at folk kjenner innholdet ut og inn, så på ulike private servere har folk eksperimentert med konsepter for å gjøre opplevelsen friskere. Et av konseptene som virkelig tok spillerbasen med storm, var konseptet Hardcore Mode, der du bare har ett liv og karakteren din slettes når du dør. Konseptet ble faktisk så populært at Blizzard lanserte en offisiell versjon av Hardcore Classic 24. august.

Det opprinnelige World of Warcraft, med sin gamle designfilosofi og sitt langsomme, metodiske spill, er et tidkrevende prosjekt. Det tar lang, lang tid å nå det høyeste nivået, der mye av det mest interessante innholdet er tilgjengelig. Siden du bare har ett liv, blir hele opplevelsen ekstremt nervepirrende, ettersom ingen ønsker å ofre så mange timers arbeid. Dette har gitt opphav til begrepet "griefing", der spillere bevisst forårsaker andre spilleres død - og dermed hundrevis av timer med bortkastet spilletid.

Nå har en spiller ved navn Tinyviolin tatt dette konseptet til et helt nytt nivå. Han ble med i en klan av spillere som hadde forberedt seg i omtrent ett år på å drepe den siste sjefen i spillets siste raid. Til slutt løp de inn i Fortress of Terror for å drepe sjefen. Men Tinyviolin hadde andre planer. Under en annen bosskamp kalt The Four Horsemen var Tinyviolins jobb som tank å lede en av de fire rytterne inn i et hjørne og holde ham opptatt, men i stedet ledet han dødsmaskinen inn i midten av gruppen. Resultatet var katastrofale debuffs som resulterte i 36 spilleres permanente død.

Du kan se katastrofen og reaksjonene nedenfor:

Har du spilt World of Warcraft Hardcore?