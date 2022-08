World of Warcraft laget for mobiler kansellert

HQ

Blizzard har aldri lagt skjul på ønsket om å lage eller bringe stadig flere spill til Android og iOS, og så sent som i mai ble mobilspillet Warcraft Arclight Rumble endelig avduket. Selv om dette virker interessant for mange har enda flere hatt forhåpninger om å se World of Warcraft bli tilgjengelig på mobiler også. Dette kan vi tydeligvis glemme.

Zheping Huang og Jason Schreier hos Bloomberg avslører at Blizzard har bestemt seg for å kansellere det lenge ryktede World of Warcraft-spillet laget spesielt for mobiler av NetEase. Grunnen skal være at de to gigantene aldri ble enige om hvordan inntekter og slik skulle fordeles mellom dem.

Som om det ikke var nok har et over hundre personer stort utviklerstudio som hadde startet arbeidet med fremtidige utvidelser og oppdateringer blitt oppløst, så du kan være trygg på at vi aldri får se denne World of Warcraft-spinoffen som tilsynetalende ville tatt oss til en annen tidsperiode i det elskede universet bli en realitet. Samtidig får vi se om dette påvirker fremtiden til Diablo Immortal siden de to selskapene samarbeider om det også...