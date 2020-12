World Of Warcraft: Shadowlands har satt verdensrekord

Du ser på Annonser

Positive meldinger på forum verden over var ikke det eneste som tydet på at folk gledet seg til World of Warcraft sin Shadowlands-utvidelse. Blizzard avslørte også at utvidelsen var den mest forhåndskjøpte noen gang i starten av november. Dette viser seg å bare ha vært en indikasjon på hvor suksessfull den har blitt.

Nå kan Blizzard avsløre at World of Warcraft: Shadowlands faktisk solgte over 3,7 millioner eksemplarer på lanseringsdagen, noe som gjør det til tidenes raskest selgende PC-spill ved å slå tidligere rekordhaver Diablo 3 sine 3,5 millioner.

Ikke nok med det. Vi får også vite at WoW har hatt et høyere antall månedlige eller lengre abonnementer i tiden før og etter lanseringen av Shadowlands enn noen av de andre utvidelsene det siste tiåret. Da er det ikke ekstremt overraskende at den totale tiden spillerne har brukt i WoW i år er nesten det dobbelte av samme periode i fjor.