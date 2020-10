World of Warcraft: Shadowlands' nye lanseringsdato er klar

Du ser på Annonser

World of Warcraft: Shadowlands var så nærme lansering da Blizzard plutselig bestemte seg for å utsette utvidelsen at mange nok nærmest hørte musikken og kjente fingrene over tastaturet, så det er enda godt at selskapet holder ord om å slippe den i år.

Blizzard har nemlig gitt oss en ny trailer som ikke bare gir glimt av hva som venter i World of Warcraft: Shadowlands' historie, men også avslører at utvidelsen slippes klokken 0000 natt til den 24. november. I tillegg får vi vite at det første raidet, Castle Nathria, og Shadowlands Season 1 vil bli tilgjengelige den 9. desember.