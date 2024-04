World of Warcraft: The War Within får en massiv samlerutgave

HQ

World of Warcraft: The War Within WoW får en enorm og kostbar Collector's Edition som fansen kan forhåndsbestille før utvidelsen lanseres senere i år. World of Warcraft: The War Within er den første i en serie på tre utvidelser som skal avslutte de første 20 årene med WoW-historier.

For å feire dette og 20-årsjubileet for World of Warcraft inneholder Collector's Edition - til en pris av £175 eller €208,95 - en rekke ekstra godbiter samt en forsterket versjon av spillet. Ta en titt på alle tilleggsartiklene nedenfor:



World of Warcraft: The War Within Epic Edition-spillnøkkel



The War Within innbundet kunstbok



Statue av Gryphon Rider



Samlernål med Anduin, Alleria og Thrall som motiv



Spillinnholdet i Epic Edition inkluderer: Forbedret karakterforhøyelse til nivå 70, 3 dager med tidlig tilgang og 30 dagers spilletid, Algarian Stormrider Mount, Stormrider's Attire Transmog Set, Deepdweller's Earthen Hearthstone Effect, Squally, Storm Hatchling Pet og Sandbox Storm Gryphon Toy og 1000 Trader's Tender.



Esken måler ca. 27,2 cm x 30,6 cm x 7,4 cm.



Vi har ennå ikke noen fast lanseringsdato for World of Warcraft: The War Within, men samlerutgavene forventes å bli sendt ut når spillet lanseres. I mellomtiden kan du ta en titt på forhåndsvisningen vår her.