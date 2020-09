Du ser på Annonser

Kylotonn er tilbake med sitt lisensierte rallyspill. Etter at de tok massive steg i riktig retning med forrige versjon var forventningene store da jeg startet opp WRC 9. Kanskje var forventningene litt for store?

WRC-serien hadde en dårlig periode med forferdelige utgaver etter at Kylotonn overtok utviklingen med WRC 5. Med WRC 8 ble ting mye bedre, og det føltes endelig som et rallyspill igjen samtidig som Kylotonn tok opp kampen med Codemaster sin Dirt Rally-serie. Dessverre er de delvis tilbake til gamle synder med WRC 9.

Kan WRC 9 fortsette den gode trenden fra forgjengeren?

La meg fokusere på det positive først. Innholdet i WRC 9 er upåklagelig. Med lisens til hele WRC-sirkuset er det ikke mangel på biler og rallylokasjoner rundt om i verden, og den meget gode karrieremodusen som ble introdusert i forrige spill er tilbake. Det er ikke all verdens til endringer av sistnevnte, men det trengs heller ikke da den fungerte meget bra slik den var. Ferdighetstre som må fylles ut, dannelsen av lag og detaljert statistikk fra hver etappe er fortsatt nøkkelpunktene som ga karrieremodusen et ekstra løft sist gang. Det er riktignok litt kjedelig å måtte bygge seg oppover til verstingklassen med WRC-biler, men det er jo tross alt det å kunne gradvis kjempe seg opp og frem en karriere består av. Er jeg utålmodig, og ikke orker å vente på å kjøre flere sesonger i mindre kraftige biler, har jeg uansett en rekke andre muligheter til å kjøre de beste bilene.

Enten jeg ønsker å gjøre diverse utfordringer, som går på alt fra enkle treningsløp til utfordringer i ekstreme forhold, eller om jeg bare ønsker å hive meg i den nye Hyundai-en til regjerende verdensmester Ott Tänak for å kjøre en runde i de svenske skoger. Alt kan gjøres enkelt uten å måtte låse opp noe. I tillegg finnes det en rekke moduser på nett for å spille mot eller sammenligne tid med andre. Har jeg en kamerat på besøk kan vi også kjøre på samme skjerm.

Det er masse innhold i WRC 9. Blant annet må jeg bygge mitt eget lag i karrieremodusen.

Generelt sett har Kylotonn tatt med alt som var bra av innhold i forgjengeren over i denne utgaven, pluss at de har lagt på litt ekstra som bonus- og historiske biler. Dette gjør at utvalget blir litt større enn tidligere for de som ønsker å kjøre noe annet enn de kraftfulle firehjulstrekkerne. Personlig foretrekker jeg sistnevnte, men hadde det også gøy med å kjøre rundt i ikoniske bakhjulstrekkere.

Et kjærkomment nytt tilskudd er et gigantisk treningsområde. Om du tenker Dirt Rally 2.0 sitt treningsområde, DirtFish og ganger det med ti har du cirka den størrelsen treningsområdet i WRC 9 besitter. Det er faktisk så stort at jeg har kjørt meg vill et par ganger. Her kan man kjøre piruetter rundt hindere som er plassert i nøye gjennomtenkte posisjoner, kjøre på alle slags underlag på relativt lange løyper, teste hvor raske bilene er fra 0-100kmt eller rett og slett bare leke seg. Dette er noe jeg virkelig har savnet i bilspill helt siden de tidlige Dirt-spillene, så her blir det tilbragt mye tid fremover. Det kunne uansett blitt lagt ned enda mer tid med modusen dersom den hadde hatt en reprisefunksjon. At Kylotonn gir oss dette fantastiske verktøyet uten å la oss se repriser, og derav lage fantastiske videoer som viser frem produktet deres på en flott måte, er noe som forundrer meg kraftig. Reprisefunksjonen i selve spillet fungerer nemlig utmerket, og burde være en enkel sak å føre over til frikjøringen.

Et massivt treningsområde er et kjærkomment tilskudd.

Grafikk- og lydmessig har alltid WRC-serien vært god, men lyden har dessverre fått seg en knekk denne gangen. Har jeg kamera på utsiden av bilen høres det like flott ut som det alltid har gjort, men flytter jeg kameraet inn i bilen er følelsen en helt annen. Det er nesten som om jeg har lydisolerte vegger. Jeg må innrømme at jeg ikke har full oversikt over hvilke endringer som er gjort på rallybilene de senere årene, men det vil overraske meg veldig om de har brukt verdifull vekt i bilen på å installere støyredusering.

Så var det det viktigste da. Hvordan føles WRC 9 bak rattet? På det beste føles det helt fantastisk. Dersom veiene er på det mest ujevne kan jeg føle hvordan bilen hopper og spretter, eller hvordan jeg mister kontrollen om farten blir for høy. Dessverre er det kun ved ekstreme forhold at dette er gjeldende. Selv de mest steinfylte veiene i Argentina kan føles flate, noe som har vært mye av problemet til serien tidligere også. Midtveis i anmelderperioden hadde jeg en prat med min redaktør, og jeg sa jeg måtte komme meg tilbake til å spille Luftputebåt Simulator 2020 som en spøk, men det er dessverre akkurat slik det føles store deler av tiden. Spesielt om forholdene er våte (ironisk nok) føles det som bilen bare flyter på toppen av vannet som en slags konstant vannplaning bare at jeg har full kontroll hele veien. Her savner jeg å nærmest kjenne steinene i fingrene som jeg følte jeg gjorde langt bedre i forgjengeren.

Å kjøre på veiene i Argentina burde føles bedre enn det gjør.

I alle år har asfaltrally vært en av favorittene mine. Delvis fordi jeg alltid slo kompisen min på disse, men mest fordi jeg alltid har følt at bilene har respondert best på disse i forhold til mine kjøreegenskaper. I WRC 9 er det stikk motsatt. Grepet jeg får på asfalten i Japan er så overdrevent mye at jeg selv etter flere timer med trening overstyrer i de aller fleste svinger. Det er svært vanskelig å få en naturlig flyt i kjøringen, og da har jeg prøvd både med og uten alle mulige hjelpemidler.

Ulykker skjer i rally, og for enkelte litt oftere enn hos andre. Jeg fikk mange muligheter til å teste de forskjellige innstillingene for hvor mye kollisjoner påvirker kjøreegenskapene til bilen for å si det slik. Det skal ikke så mye til for å få opp advarsler om skader på de forskjellige delene, men det skal utrolig mye til for at dette påvirker kjøreegenskapene i det hele tatt. Eneste unntaket er dersom jeg setter på realistiske innstillinger, men dette vil jo selvsagt gjøre det vanskelig for mannen i gata å kjøre et rallyspill. De tidligere versjonene har hatt en fin mellomting mellom realistisk og full arkade, men denne fant jeg ikke her.

Skadet bil? Null problem. Kjør som normalt du.

På tross av feilene har jeg virkelig kost meg med WRC 9 mesteparten av tiden. Det er et morsomt rallyspill om du ønsker et hverdagsspill med en god porsjon realisme. En fullverdig rallysimulator vil jeg ikke strekke meg til å kalle det ettersom luftputebåt-følelsen er litt for stor, men det er absolutt et rallyspill som det er fullt mulig å kose seg med i mange timer. Innholdet i spillet gjør nemlig at jeg kan spille i timevis uten å føle at jeg gjør det samme hele tiden. Det er jo ganske spesielt i et spill som handler om å kjøre en bil fra A til B. Jeg kommer nok fortsatt til å bruke Dirt Rally 2.0 om jeg vil kjøre «skikkelig», men WRC 9 blir definitivt fyrt opp om jeg bare vil ha det litt moro i en rallybil.