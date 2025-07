Wuchang: Fallen Feathers avslører barmhjertige PC-spesifikasjoner

HQ

Wuchang: Fallen Feathers har avslørt PC-spesifikasjonene. For alle som så på det kommende Soulslikes imponerende grafikk og bekymret for at potetriggen deres ikke ville være i stand til å holde tritt, ser det ut til at de fleste PC-er som faller inn under selv de løseste definisjonene av moderne, vil være i stand til å håndtere spillet.

Som per Wuchang: Fallen Feathers ' Steam-side, trenger du en Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 for CPU-en din og en NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB GPU for å kjøre spillet på minimum spesifikasjoner, og en Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 CPU sammen med en NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750 for GPU-en din ved anbefalte spesifikasjoner.

16 GB RAM kreves for begge måter å spille på, og 60 GB tilgjengelig plass. Interessant nok støtter Wuchang: Fallen Feathers fortsatt harddisker med minimumsspesifikasjoner, så du kan kaste spillet på en eldre harddisk hvis du ønsker det. Enda mer interessant er det at spillet tar opp ganske mye mer plass på PC enn det gjør på PS5, ettersom det på Sonys konsoll bare krever en installasjon på 15 GB. Kanskje det vil endre seg med en heftig dag en patch, skjønt.