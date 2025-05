Wuchang: Fallen Feathers vil dukke opp på Summer Game Fest

HQ

Geoff Keighley har alltid ertet og til og med bekreftet en haug med spill, utviklere eller utgivere som vil tilby noe i et av showene hans. Mens vi ser ned i løpet av Summer Game Fest nok en gang, har Keighley nå tatt til sosiale medier for å bekrefte at Leenzes Soulslignende action-RPG Wuchang: Fallen Feathers vil være til stede på utstillingsvinduet.

Vi får beskjed om å forvente et "nytt blikk" på tittelen, som på mange måter vil tjene som en siste smakebit før den fulle lanseringen 24. juli. Med den umiddelbare lanseringen kan vi uten tvil se på en ganske omfattende spillpresentasjon under SGF.

Er du spent på SGF og Wuchang: Fallen Feathers?