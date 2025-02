Wyatt Russel syntes US Agents gamle hjelm så ut som "enden av en penis"

HQ

Marvels Thunderbolts* er bare noen måneder unna, og den ser ikke bare ut til å gi oss en ny historie i MCU, men også mange nye looks for allerede eksisterende karakterer. Få har fått en større makeover enn US Agent, spilt av Wyatt Russell.

I en samtale med Empire Magazine sa Russell at Thunderbolts* -utstyret hans er en stor forbedring. "Vi ser jævla kule ut", sa han. "Og forrige gang, for å være ærlig, synes jeg ikke at jeg så særlig kul ut. [Denne gangen] fikk de hjelmen min til å ikke se ut som enden av en penis."

Når man ser på Russells hjelm i The Falcon and the Winter Soldier, ser den ikke veldig annerledes ut enn på Thunderbolts*, men så lenge han er fornøyd, er vi fornøyde.