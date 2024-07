Wyatt Russell: Thunderbolts* føles ikke som en Marvel-film

HQ

Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps, og Captain America: Brave New World er de tre filmene som Marvel vil slippe neste år. Sistnevnte har vi allerede fått en smakebit av, men de to andre filmene var det bare noen få på SDCC som fikk en sniktitt på.

Nylig snakket Wyatt Russell, som vender tilbake som US Agent, med Variety og sa at filmen har en helt annen tone som ikke ligner på noe Marvel har gjort før.

"Hjertet i filmen er det som forhåpentligvis kommer til å spille og skille den ut ... alle Marvel-filmene har hatt hjerte. Men denne har en annen tone som jeg virkelig tror folk vil like og bli overrasket over. Ikke på en rar måte, som: "Å, faen, hva er dette?! Men på en måte som er forfriskende. Den ser ikke ut som en Marvel-film fra før. Det kommer til å bli gøy å være en del av noe og la folk få være med på noe som kommer til å bli litt annerledes."

Thunderbolts* kommer på kino 26. juli 2025.