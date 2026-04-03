Wyldheart-utvikleren Wayfinder Studios er "virkelig imot generativ AI"

I en verden der kunstig intelligens tar over alle samtaler, må vi hele tiden spørre om hvordan ulike kreative hoder tilnærmer seg teknologien. I et nylig intervju med Wayfinder Studios, utvikleren av det kommende kooperative rollespillet Wyldheart, snakket vi derfor med medstifter og kreativ leder Dennis Brännvall Brännvall og markedsdirektør Erin Bower for å høre det lille studioets holdning til bruk av AI.

Til å begynne med forklarte Bower tydelig følgende: "Så hos Wayfinder er vi egentlig imot generativ AI. Vi bruker det ikke i spillene våre. Vi har mange virkelig talentfulle kunstnere som jobber hardt med å lage alt i spillet vårt for hånd. Så ja, vi bruker ikke generativ AI i spillene våre. Vi må lære litt mer om DLSS 5-utviklingen for å forstå hva det er. Men jeg tror ikke det er noen planer om å bruke det eller slike ting i spillet vårt."

Brännvall fortsatte deretter med å fortelle litt om hvordan AI-teknologi brukes i utviklingen på samme måte som i de fleste andre videospill.

"Som du vil se, er det selvsagt en enorm oververden. Og hver og en av disse sekskantene, dette er en sekskant på slutten, kan du zoome inn og utforske. Hver og en av dem bør forhåpentligvis inneholde noe interessant du kan gjøre, og alle disse scenene, hver eneste en av dem er håndlaget, alle rommene i fangehullene er håndlaget, alle landsbyene er håndlaget av oss. Vi elsker prosedural teknologi. Så vi gjør en del arbeid i form av at vi har satt opp de forskjellige typene statistikk på et våpen, men så genererer vi prosessuelt hvilken statistikk de er. Som jeg sa, fangehullsrommene er håndlagde, men så bruker vi prosedyreteknologi til å sy dem sammen for å skape nye layouter.

Så jeg tror vi er mer opptatt av denne blandingen mellom håndlaget og prosedural. Vi trenger for eksempel ikke å plassere hvert eneste tre i spillet vårt. Så vi er smarte på den måten, og med et studio som... Vi er ti utviklere, vi er en liten startup, om du vil, som lager et ganske stort spill. Så vi bruker smarte, 20 år i bransjen for å få ting ut. Men de er nok mye mer tradisjonelle i dag i AI-verdenen når det gjelder hvordan vi får ting gjort."

Du kan se hele intervjuet med Wayfinder Studios nedenfor, og gå ikke glipp av vår fulle forhåndsvisning av spillet.