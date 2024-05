X-Men '97 sesong 2 er for tiden i animasjonsfasen

HQ

Marvel Animations X-Men '97 har nettopp avsluttet sin første sesong, og fansen skriker allerede etter mer. Heldigvis har en stor oppdatering nettopp kommet fra Marvels sjef for streaming, Brad Winderbaum.

I en samtale med Comicbook.com avslørte Winderbaum at sesong 2 for øyeblikket er i animasjonsfasen. Dette stadiet består vanligvis av grove skisser eller storyboards for å gi en idé om hvordan den endelige animasjonen vil se ut. Dette betyr at det jobbes med sesong 2, men ikke forvent en utgivelsesdato for den med det første.

Winderbaum diskuterte også tapet av showets skaper, Beau DeMayo, som fikk sparken fra serien. "Jeg kan si at Beau hadde ekte respekt og lidenskap for disse karakterene og skrev det jeg synes er utmerkede manus som virkelig resten av teamet var i stand til å hente inspirasjon fra [for å] bygge dette fantastiske showet som er på skjermen," sa han.