Xabi Alonso unngår skarpe spørsmål om sin fremtid i Real Madrid

HQ

Xabi Alonsos avgang fra Bayer Leverkusen, som ble lekket av media i morges, ble offisiell kl. 14:00 CEST, med en pressekonferanse der den baskiske manageren, som har satt et stort preg på klubben til tross for at han bare har vært der i to og et halvt år, sa at hans ønske var å avslutte kontrakten ett år tidligere "med en blanding av følelser".

"Bayer 04 er klare for fremtiden. Den positive veien vil fortsette, og jeg gleder meg til å følge den", sa Alonso, som til tross for sin uerfarenhet klarte å gjøre laget til Bundesliga- og DFB Pokal-vinner og Europa League-toer i fjor, og likevel opprettholdt en solid (om enn dårligere) sesong i år, på en komfortabel andreplass bak gigantene Bayern München.

Xabi Alonso vil få en varm hyllest på BayArena neste søndag, 11. mai, kl. 15:30 CEST, mot Borussia Dortmund. Hans siste kamp blir på bortebane, mot Mainz 05 lørdag 17. mai. Deretter er det ventet at han vil slutte seg til Real Madrid, selv om det fortsatt ikke er sikkert om han vil gjøre det før eller etter FIFA Club World Cup som Real Madrid spiller mellom juni og juli.

På pressekonferansen måtte Alonso unnvike spørsmål om fremtiden sin. Ett av dem var spesielt skarpsindig. "Xabi, har du et gyldig visum til USA?" "Ingen anelse", svarte Alonso med et halvt smil.

To mulige alternativer for Real Madrid og Xabi Alonso

Én ting virker sikkert: Carlo Ancelotti kommer til å si farvel til Real Madrid når LaLiga er over (siste kampdag er 25. mai), og deretter reiser han til Brasil. Da blir det enten Xabi Alonso til VM for klubblag, eller en midlertidig trener, sannsynligvis Santiago Solari, fotballdirektør i klubben, til FIFA-turneringen i USA, før Alonso formelt slutter seg til klubben neste sesong.