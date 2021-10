Xbox 360-serverne for flere Halo-spill stenges i januar

HQ

Med neste store del i Halo-serien rett rundt hjørnet, har 343 Industries avslørt når de kommer til å stenge serverne for sine Xbox 360-klassikere. Ifølge et nylig publisert blogginnlegg skal serverne for Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo: Reach, Halo Wars, Halo: Combat Evolved Anniversary og Spartan Assault stenges den 13. januar 2022. Alle kommer selvsagt fortsatt til å være spillbare i enspillermodusen eller lokal co-op. For ordens skyld vil ikke dette påvirke The Master Chief Collection-versjonene. 343 Industries sier følgende om sin beslutning:

"To date, we've juggled future-facing work and priorities with continued upkeep of Halo's Xbox 360 legacy services. Maintaining these legacy services today requires significant time and resources which directly impacts the studio's ability to support current and future projects like Halo: The Master Chief Collection and Halo Infinite."

Dessverre har alt en ende, og siden vi nå går inn i den niende konsollgenerasjonen er dette bare forventet. Ubisoft stengte tidligere i år serverne for en rekke eldre spill, og EA gjorde det samme med fem klassiske Need for Speed-spill samt at Sony stengt serverne for ganske mange av sine klassikere.