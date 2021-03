Xbox bekrefter at noen Bethesda-spill blir eksklusive

Du ser på Annonser

I går skrev jeg om at Microsoft sitt oppkjøp av ZeniMax endelig hadde blitt godkjent av EU, og at vi dermed nærmest bare manglet en velkomsthilsen fra Xbox-familien. Den har nå kommet.

Phil Spencer, lederen av Xbox-avdelingen, har lagt ut blogg på Xbox Wire hvor han ønsker Bethesda Game Studios, Arkane, id Software, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, Roundhouse Studios og ZeniMax Online Studios velkommen til Xbox.

Samtidig gjentar han et meget viktig punkt som mange forståelig nok fortsatt diskuterer: at enkelte Bethesda-spill vil komme eksklusivt til PC og Xbox fremover. Akkurat hvilke ønsker han selvsagt ikke å si enda, så det skal bli interessant å se hvordan ting utvikler seg.

Foreløpig får vi nøye oss med å vite at Bethesda nå offisielt er en del av Xbox Game Studios, noe som forhåpentligvis gir oss enda mer ambisiøse, finpussede og underholdende spill i mange år til fra skaperne av franchiser som The Elder Scrolls, Fallout, Doom, The Evil Within, Rage og Wolfenstein.