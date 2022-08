Xbox bekrefter billigere familie-løsning for Game Pass

HQ

Litt over fire måneder har gått siden vanligvis pålitelige Jez Corden hos Windows Central hevdet at Microsoft skulle begynne å tilby en slags familiepakke for Xbox Game Pass og PC Game Pass, noe som viser seg å være sant.

For Microsoft forteller at noen utvalgte Xbox Insider-medlemmer i Colombia og Irland i disse dager får teste ut en tjeneste som lar flere personer ta nytte av Xbox Game Pass Ultimate-fordelene til én person. Nærmere bestemt kan et Xbox Game Pass Ultimate-medlem dele kontoen sin med opptil fire andre personer.

Dessverre får vi ikke vite noe om hvor mye dette vil koste når tjenesten lanseres for fullt eller når den faktisk kommer, men det er i alle fall tydelig at familieløsningen blir en realitet etter hvert.