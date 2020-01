Xbox bekrefter de vil være på E3-messen

Vi kan like gjerne slenge på en meget forutsigbar nyhet i dag, for kort tid etter at PlayStation bekreftet de ikke vil være på årets E3-messe bestemte Xbox-sjefen Phil Spencer seg for å følge samme oppskrift som i fjor.

Spencer har nemlig benyttet anledningen til å betrygge oss om at Microsoft og Xbox fortsatt vil være på E3-messen i juni:

"Laget vårt jobber hardt med ting til E3 vi ser frem til å dele med alle som elsker å spille hva som kommer fremover. Kunstformen vår har stadig blitt drevet fremover av kryssningen mellom kreativitet og tekniske fremskritt. 2020 er et milepælår for den reisen for Team Xbox #XboxE3 #E32020."

Du kan altså være trygg på å se og høre veldig mye nytt om både Xbox One og Xbox Series X i sommer.