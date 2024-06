Xbox bekrefter deltakelse på årets Gamescom

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi at Sony ikke vil være på Gamescom i år, noe som betyr at det er femte året på rad de ikke er en del av Europas største spillmesse. Vi antar at Microsoft så dette som en flott mulighet til å kunngjøre at de faktisk vil være på Gamescom i år, og skriver på Threads:

"Her er bare noen få du kan forvente å se: Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborne og World of Warcraft: The War Within. Mer kommer!"

Microsoft sier også at de vil ha sin "største stand hittil" for arrangementet, noe som er i tråd med et nylig rykte som hevdet at Xbox-teamet planlegger noe stort for dette tyske arrangementet.

Gamescom 2024 går fra 21. til 25. august og finner sted i Köln. Hvis du vil besøke arrangementet, kan du skaffe billetter og slik her.