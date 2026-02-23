Xbox-fans håper på et comeback av eksklusive spill etter kryptisk kommentar fra den nye sjefen

HQ

Mye skjedde i løpet av Phil Spencers tid som sjef for Xbox (han avsluttet sin siste arbeidsdag på fredag), hvorav noen fans likte og noen av dem trakk kritikk. I førstnevnte kategori finner vi lanseringen av Game Pass, alle forsterkningene av Xbox Game Studios, og virkelig kraftige maskinvareinvesteringer som Xbox One X og Xbox Series X.

Blant de mer kontroversielle initiativene finner vi beslutningen om å forlate eksklusivitetene og gjøre alle spill multiformat. Microsofts spill har solgt veldig bra, spesielt på PlayStation 5, men mange mener at dette undergraver grunnen til å kjøpe en Xbox-konsoll betydelig. På grunn av dette har en uttalelse fra Spencers etterfølger, Asha Sharma, fått mye oppmerksomhet.

I løpet av helgen interagerte hun med en rekke fans på nettet, og en av dem skrev at Xbox uten eksklusive spill mangler identitet, og at eksklusive spill derfor er veldig viktig. Hennes kommentar til dette var: "Hører deg."

Vi bør nok ikke lese for mye inn i dette, men som man kan se i kommentarfeltet, er folk generelt overlykkelige over responsen og tror og håper at det kan bety i det minste en delvis tilbakevending til eksklusivitet.

Hva tror du hun mente med disse to ordene?