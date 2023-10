Xbox får gull-kontroller

HQ

Du kan aldri få for mange kontrollere, for du vet aldri når vennene dine kommer innom for å spille. Dessuten er det få ting som slår følelsen av å ta i bruk en splitter ny kontroller. Men la oss være ærlige, det er morsommere å kjøpe dem hvis de også ser bra ut, og det er her Gold Shadow Special Edition Controller kommer inn i bildet.

Microsoft har nå lansert en ny farge på kontrollerne sine, og denne er spesiell. Som navnet tilsier, er den gullaktig og har en "gull-til-svart metallisk overflate" samt "gummierte sidegrep med diamantmønster". Den lanseres 17. oktober, men du kan forhåndsbestille den allerede nå hvis du vil være sikker på å få gullklumpen din så snart som mulig.

Du kan se en rask presentasjonsvideo i Instagram-innlegget nedenfor, og vi har også tre bilder å by på.