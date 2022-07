Xbox får også Discord

HQ

Godt over et år har gått siden PlayStation overrasket mange da de kjøpte seg inn i Discord og deretter bragte den populære tjenesten til konsollene sine tidligere i år. Heldigvis betyr ikke det at andre konsoller må klare seg uten.

For Microsoft avslører at Discord også skal komme til Xbox-konsollene, og faktisk kan noen Insider-medlemmer se hvordan det fungerer allerede nå. Nærmere bestemt er det Discord Voice som nå støttes på Xbox, så endelig kan du snakke med venner på både konsollene og PC.

Alt du trenger å gjøre når muligheten byr seg er å gå inn på "Parties & chats", hvor det skal komme opp et nytt punkt som enkelt nok er "Try Discord Voice on Xbox". Der dukker det opp en QR-kode som lar seg koble sammen Discord- og Xbox-kontoene dine. Dette gjelder visst til og med selv om du har gjort det før.