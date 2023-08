Xbox fjerner Game Pass-tilbudet for £1 for en ukes spilling med Starfield

HQ

Starfield er rett rundt hjørnet, og de første modige sjelene som drar ut i verdensrommet på eventyr i Bethesdas episke enspillereventyr, tar av på fredag, når tidlig tilgang begynner for de som har kjøpt Premium- og Collector's Edition. Vi andre må fortsatt vente til 6. september, når resten av skipene slippes ut fra stjerneporten. Men Microsoft har tatt en beslutning som, selv om den er forståelig, helt sikkert vil få noen til å heve øyenbrynene de neste dagene: å fjerne Game Pass-kampanjen for én euro bare noen få dager før lanseringen av Starfield.

Vi vet at mange gamere hadde håpet å benytte seg av denne kampanjen for å få 14 dagers stjernereise til en uslåelig pris, men Microsoft har overraskende nok fjernet dette tilbudet, og nå må alle som ønsker et abonnement, betale tjenestens vanlige priser: 12,99 pund per måned for Game Pass Ultimate, 7,99 pund for Game Pass på PC og 8,99 pund for Xbox Game Pass. Det er ikke så farlig, og selv de som har en Xbox Series og en kraftig PC vil kunne bytte spillet mellom de to, ettersom det har Xbox Play Anywhere. Husk at i tillegg til Starfield og den allerede tilgjengelige katalogen, får du tilgang til EA Play på PC og Ultimate-modusene.

Klar til å spille Starfield?