Xbox Game Pass stemplet som "degradert produkt" av FTC etter prisøkning

Xbox og FTC har ikke vært de beste venner i det siste, for å si det mildt. Det amerikanske tilsynsorganet tok sikte på Activision Blizzard-oppkjøpet i fjor, og selv om det trakk tilbake saken, ser det fortsatt ut til at det er mange øyne som følger med på Xbox.

I en ny uttalelse delt med Tom Warren fra The Verge, har FTC gått etter Xboxs nylige endring av Game Pass-priser, og kaller Game Pass Standard et "degradert produkt." Deretter hevder FTC at prisøkningene, oppsigelsene og produktforringelsen er "kjennetegn på et firma som utøver markedsmakt etter fusjonen".

FTC mener også at det Microsoft og Xbox gjør, ikke er i samsvar med det som ble lovet før fusjonen ble sluttført i fjor, ettersom det ikke ble nevnt eksplisitt at tilsetningen av Call of Duty ville innebære at en tjeneste ble fjernet og en annen, mindre viktig, ble lagt til.

