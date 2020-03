Xbox Game Pass til PC får Ori og Lord of the Rings

Xbox One-spillere er ikke de eneste som kan glede seg over at noen meget gode (tilsynelatende i det ene tilfellet) spill kommer til Xbox Game Pass i mars, for Microsoft har også avslørt hvilke spill som blir en del av PC-utgaven.

Mye er selvsagt likt med konsollutgaven, men PC-spillere kan i tillegg glede seg til to andre inkluderinger siden vi må kompenseres for mangelen av NBA 2K20:

Vi skal heller ikke glemme at Halo: Combat Evolved Anniversary kom til tjenesten i går, og at en ny Bleeding Edge-beta slippes samtidig som State of Decay 2 sin Juggernaut Edition-oppdatering den 13. mars.