Xbox Game Studios-sjef sier at nye utgivelser vil ha mer rom for å puste

Det er tøffere enn noensinne å fange publikums oppmerksomhet i dag, spesielt i spillverdenen. Utgivelsene kommer så tett og raskt at det er vanskelig å slå ett eller to spill fullt ut i løpet av et gitt år, for ikke å snakke om å komme seg gjennom hele kalenderen. Dette er noe Xbox Game Studios-sjef Craig Duncan er altfor klar over. Etter 2025, da store kunngjøringer og store utgivelser fra Xbox tråkket hverandre litt på tærne, ønsker han å endre strategier i 2026.

"Jeg tror at vi ideelt sett ønsker å plassere ting ut og sørge for at spill har sitt eget, som vi liker å kalle det, oksygen i disse øyeblikkene. Det er bare veldig travelt. Vår egen utgivelsesplan er én ting, men så har du alle andres utgivelsesplan samtidig," sa han til GamesRadar+ i et nylig intervju. "Det er veldig få vinduer, og det blir flere og flere spill, og mer konkurranse om spillerens tid. Det er også filmer, musikk og alt dette andre som blir pakket inn. Så lærdommen var denne: La oss ikke legge ting oppå tingene våre, og jeg tror vi har gjort det. La spillene våre få litt oksygen, selv om det alltid er travelt, og det egentlig aldri er ledig tid til å lansere noe."

Duncan ønsker også at det skal være bedre klarhet i hvilke spill som kommer dag én til PlayStation 5. Nylig virket det rart for noen fans at Forza Horizon 6 ikke ville lanseres på PS5 med en gang, men at Fable ville gjøre det til tross for at de er laget av samme utvikler.

"Det er alltid utviklingsmessige realiteter om når disse prosjektene starter - hvor stort et team er, og hvilke planer vi har i begynnelsen av utviklingen. Som du sa, når en strategi endres, har du kanskje en plan som eksisterer med et spill, og kanskje du kan bruke den, kanskje du ikke kan det. Så det er derfor. Og for å være tydelig, dette er helt rettferdig tilbakemelding. Noen ganger er vi inkonsekvente. Du ser noen spill på ett sted, noen spill på flere steder. Bare vit at vi skal jobbe med det, og vi skal prøve å være mer konsekvente med det vi gjør," forklarte Duncan. "Men du vet, for våre spillskapere, hvis du er på Fable-teamet, vil du bare at så mange mennesker som elsker Fable skal sette pris på det flotte arbeidet som teamet gjør. Det er alltid målet vårt. Det er sjelden mer komplisert enn det. Det handler om hvordan vi kan få dette spillet ut til så mange spillere som mulig."