Xbox Games with Gold blir elendig i november

Som jeg skrev i september hadde nok mange av dere håp om at Games with Gold-utvalget ville bli bedre nå som fire spill har blitt kuttet ned til to, men det er det bare å glemme nå.

For Microsoft avslører at Praetorians HD Remaster blir tilgjengelig som Games with Gold hele november mens Dead End Job kan bli ditt "gratis" så lenge det legges til en gang mellom den 16. november og 15. desember. Kanskje er det slemt og strengt å kalle dette elendig når førstnevnte faktisk har noen positive anmeldelser på Steam, men det må være lov å si at PlayStation gruser Xbox på dette området i disse dager.