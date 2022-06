HQ

Mens Sony forbereder seg på å bekrefte at PlayStation Plus Essential-medlemmer får Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man of Medan og Arcadegeddon "gratis" i juli om tjuefire timer er Microsoft tidligere ute.

Amerikanerne avslører nå at Xbox Live Gold-medlemmer får disse spillene som en del av Games with Gold i juli:





Beasts of Maravilla Island hele måneden



Relicta fra den 16. juli - 15. august



Thrillville: Off the Rails fra den 1. - 15. juli



Torchlight fra den 16. - 31. juli