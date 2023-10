Xbox har "to uannonserte lisensierte IP-titler" under utvikling

HQ

Mange av Microsofts fremtidige planer for Xbox ble lekket tidligere denne måneden i forbindelse med rettssaken mellom FTC og Microsoft om oppkjøpet av Activision Blizzard., men det ser ut til at de har planlagt mye mer enn det vi ennå ikke har hørt noe om.

Som Timur222 på X la merke til har en tidligere Microsoft-ansatt som forlot selskapet i år og var involvert i flere høyprofilerte titler (blant annet Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite og Grounded), nå avslørt via LinkedIn-profilen sin at hun også jobbet med "to uanmeldte lisensierte IP-titler". Ettersom Indiana Jones allerede er avslørt, er ikke det et av dem.

Dette gir rom for mange spekulasjoner, men det gikk et rykte i fjor om at Microsoft jobbet med en Mandalorian-tittel. Xbox har gjort ganske mange ting med Mandalorian, som spesielle kontrollere og til og med konsoller, så det virker ikke så usannsynlig at de faktisk også har et spill på trappene.

Hvilket studio tror du ville være best egnet til å skape et interessant eventyr? Arkane Studios The Coalition , id Software, Obsidian Entertainment, Rare eller et annet? Og er det noen spesiell IP du håper blir en av de to uannonserte titlene?