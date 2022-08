Xbox hinter til Death Stranding på PC Game Pass

HQ

Lenge før Metal Gear-skaperen Hideo Kojima bekreftet at han lager et Xbox-eksklusivt spill gikk det rykter om at de to ønsket å samarbeide litt bedre. Resultatet av dette kommer tydeligvis lenge før det mystiske spillet.

Twitterkontoen til PC Game Pass har nemlig endret profilbilde, og de av oss som har spilt altfor mye Death Stranding kjenner igjen den vakre naturen. Dermed virker det som om Kojima Productions' nyeste spill nærmer seg PC-utgaven av Game Pass, så om utviklerne også har gått med på å gjøre det tilgjengelig via Cloud kan det bli mulig å spille PlayStation-spillet på Xbox om kort tid.