Xbox-konsollsalget slet massivt i 2024: Mindre enn 300 000 solgte enheter i Europa

HQ

Det går ikke bra for Microsoft og Xbox når det gjelder salg av maskinvare. 2024 har vist seg å ha noe katastrofale salgstall. Ifølge The Portal ble det bare solgt 2,7 millioner enheter på det amerikanske markedet, mens det bare ble solgt 290 000 enheter i Europa. Bare mellom oktober og desember i fjor solgte PlayStation 9,5 millioner enheter, og utkonkurrerte Xbox... med god margin.

Men maskinvare har ikke vært i fokus for Microsoft, ettersom de sannsynligvis har innsett at de ikke kan konkurrere med sine rivaler. Det er tydelig at strategien er Game Pass og å gi ut de store spillene på konkurrentenes konsoller. Det gjenstår å se om dette er en strategi som er bærekraftig på lang sikt, men det er litt tvilsomt når tallene er så lave.

Hva synes du om disse salgstallene?