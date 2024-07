Xbox-kunngjøring for Neon White virker nært forestående

HQ

Det tok ikke lang tid etter utgivelsen av Annapurnas kritikerroste Neon White til PC, Switch og senere også PlayStation før ryktene om en Xbox-versjon begynte å dukke opp.

For litt over et halvt år siden virket saken avgjort da spillet fikk en amerikansk alderssertifisering for Xbox - men siden den gang har vi ikke hørt noe, og tittelen mangler fortsatt på Xbox.com.

Nå påpeker Game Pass Tracker at Neon White plutselig har hele Achievements-listen publisert på TrueAchievements. Selv om vi ikke vet nøyaktig hvor det normalt veldig pålitelige nettstedet får dataene sine fra, tviler vi på at de manuelt har funnet på det, og det er sannsynlig at en formell kunngjøring nå er veldig nær.