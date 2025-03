Xbox lekker nytt brukergrensesnitt inkludert Steam-fanen

HQ

Det ser ut til at Microsoft snart vil inkludere en slags Steam-fane i en fremtidig versjon av Xbox-appen, som vist i en mock-up av en ny bit av brukergrensesnittet.

Denne lekkasjen kommer via Eurogamer, som oppdaget i et blogginnlegg fra Xbox et bilde i overskriften som viser Xbox-appen åpen på en TV-skjerm. Hvis du ser nøye på bildet, vil du kunne se en Steam-fane ved siden av Game Pass, Installed, Owned og andre faner som markerer spill i brukerens bibliotek.

Ifølge The Verge jobber Microsoft tilsynelatende også med en oppdatering som vil vise brukerne alle spillene de har installert på PC-en sin, både fra Epic Games og Steam samt Xbox Store.

Vi hørte også at den neste Xbox-konsollen også vil appellere til PC-spillere, så kanskje dette er det første trinnet i prosessen med å slå sammen en Xbox- og PC-spiller mer permanent.