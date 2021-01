Xbox Live gjør helomvending - Øker ikke prisen likevel

Du ser på Annonser

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Microsoft annonserte at Xbox Live Gold ville øke i pris i går. Faktisk var reaksjonene såpass sterke at det amerikanske selskapet nå omgjør beslutningen.

Nå sier ikke Microsoft bare at prisen for Xbox Live Gold vil forbli den samme, men vil også gjøre slik at man ikke trenger et medlemskap for å spille free-to-play-spill om kort tid.