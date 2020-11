Xbox lover å fikse spill som er best på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Microsoft har vært meget flittige til å plante "best on Xbox Series" på en rekke spill og fremhevet at Xbox Series X er verdens sterkeste konsoll på papiret, noe som er en av grunnene til at enkelte spill har skuffet litt på beistet. Både Assassin's Creed Valhalla, Devil May Cry 5 og Dirt 5 har vist seg å kjøre bedre på PlayStation 5, og nå lover Microsoft å endre på dette.

I en kommentar til The Verge skriver en talsperson for Microsoft følgende:

"Vi er klare over ytelsesproblemene i en håndfull av optimaliserte titler på Xbox Series X|S, og jobber aktivt med partnerene våre for å identifisere og løse dem for å forsikre en optimal opplevelse. Nå som vi starter en ny konsollgenerasjon skraper partnerene våre bare på overflaten av hva neste generasjon av konsoller kan gjøre, og mindre bug-fiksinger er forventet mens de lærer hvordan man utnytter vår nye plattform til fulle."

En rekke utviklere sier at den ene grunnen til skillet mellom utgavene er at Sony visstnok ga dem tilgang til PlayStation 5 sine utviklingsverktøy og maskiner en god tid før Microsoft offentliggjorde Xbox Series sine i sommer, så forhåpentligvis er det bare et tidsspørsmål før den sterkeste konsollen viser hva den kan.