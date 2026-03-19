Xbox' nye sjef leverer etterspurte funksjoner på rekordtid

Det er fortsatt altfor tidlig å si nøyaktig hvordan Asha Sharmas periode som sjef for Xbox vil slå ut, ettersom hun ikke engang har vært i jobben i en måned ennå. Men det ser ut til at mange Xbox-fans likevel er veldig fornøyde med det de har hørt så langt, samt avdukingen av Xbox Helix.

Nå lanserer hun også nye funksjoner for Xbox som har vært etterspurt i årevis. På sosiale medier nevner hun tilfeldig, nesten som en ettertanke, at de for to uker siden begynte å jobbe med "noen av de mest etterspurte Xbox-funksjonene" - og de er allerede ferdige. Her er hva som er fikset :



Veksle mellom Quick Resume per tittel



Opptil 10 grupper på Hjem



Tilpassede farger på hele konsollen



Renere visuell utforming av Guide og profil



Takket være dette har du nå endelig muligheten til å deaktivere funksjonen Quick Resume for individuelle titler. Quick Resume er en av de beste funksjonene i Xbox Series S/X, men hvis du spiller mye på nettet, vet du at den altfor ofte ikke fungerer som den skal og tvinger deg til å lukke spillet manuelt. Ved å slå den av for rene online-titler, sparer du tid og knappetrykk neste gang du er klar til å spille.

Disse funksjonene er for øyeblikket bare tilgjengelige for medlemmer av Microsofts Insider Program, men det tar vanligvis bare en til to måneder før de slippes ut til publikum. Nå vet vi i det minste hva som er på gang - men hvis det bare tok to uker å fikse, kan vi ikke la være å lure på hvorfor det ikke ble gjort for lenge siden...