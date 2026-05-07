Xbox Series S/X får en ny oppstartssekvens neste uke

HQ

Det ble nylig avslørt at Xbox har fått en ny logo for å erstatte den noe minimalistiske logoen som ble brukt under Xbox Series S/X -generasjonen. Denne gangen har Asha Sharma og hennes Xbox-team valgt en logo med glasseffekt på svart bakgrunn og en grønnfarge som minner om dashbordet på den aller første Xbox-konsollen.

Nå er det på tide å bli seriøs og ta den i bruk i den virkelige verden. Xbox kunngjorde via Bluesky at fra og med onsdag vil vi bli møtt av denne logoen når vi starter opp konsollene våre. Du kan sjekke ut den nye oppstartssekvensen nedenfor, komplett med tilhørende lydloop.

La oss gjerne få vite hva du synes om dette, og vi er også nysgjerrige på å høre hvilken konsoll du synes har hatt den beste oppstartssekvensen gjennom tidene.