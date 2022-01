Xbox Series selger fortsatt bedre enn alle andre Xbox-er

HQ

Kort tid etter lanseringen av Xbox Series-konsollene høsten 2020 kunne Microsoft skryte av at de to hadde fått en langt bedre start salgsmessig enn noen av selskapets andre konsoller. Til tross for mangel på komponenter og problemer med forsendelser fikk vi vite at suksessen bare fortsatte i juli. Derfor bør ikke dagens kommentar sjokkere heller.

I et intervju med The New York Times bekrefter Xbox-sjefen at de fortsatt ikke klarer å få like mange komponenter som trengs, men at Xbox Series likevel stadig har solgt bedre enn både Xbox, Xbox 360, Xbox One og Xbox One X hadde rundt samme tidspunkt etter sine lanseringer. Derfor håper han at folk forstår en av grunnene til hvorfor det er litt eller ganske vanskelig å få tak i en Series X eller Series S.