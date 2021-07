Xbox Series fortsetter å sette rekorder for Microsoft

Både Sony og Microsoft kunne skryte av at henholdsvis PlayStation 5 og Xbox Series ble deres raskest selgende konsoller noen gang da de ble sluppet forrige november, og til tross for mangel på deler og svindyr transport fortsetter suksessen.

Microsoft hadde finansårets første investormøte i natt, og der kunne Microsoft-lederen Satya Nadella fortelle at Xbox Series fortsetter å selge bedre enn de tidligere konsollene til selskapet. Som vanlig ønsker han likevel ikke å avsløre hvor mange Xbox Series-konsoller de faktisk har solgt, så vi får bare nøye oss med å vite at duoen gjør det langt bedre enn både Xbox, Xbox 360 og Xbox One.