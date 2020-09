Xbox Series X kommer 10. november og koster $499

Oppdatering: Microsoft har nå bekreftet Xbox Series S, at den vil koste $299 og hvordan den ser ut.

Original:

Både Windows Central og Thurrots Brad Sams er kjente for å ha vært ekstremt pålitelige hva rykter om Microsoft angår, og nå har de tydeligvis spolert en av årets største annonseringer for selskapet.

Både Sams og Windows Central sine kilder hevder nemlig at Microsoft straks vil annonsere at Xbox Series X og den svakere Xbox Series S-varianten vil lanseres den 10. november. Samtidig hevder de at Xbox Series X vil koste $499 (omtrent 4500 kroner), mens Series S skal gå for $299 (omtrent 2700 kroner). Sams har i tillegg et sammenlignende bilde av de to konsollene, og man kan trygt si at S-varianten er en del mindre. Sammenligningen bekrefter også at konsollen ikke vil ha et diskdrev.

Nå gjenstår det bare å se om Microsoft fremskynder avdukingen som følge av lekkasjene, og om Sony velger å avsløre datoen og prisen til PlayStation 5 i starten av neste uke fremfor slutten.

Hva synes du om designene og prisene?