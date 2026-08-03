Xbox Series X/S-prisøkningene i Storbritannia og Europa er bekreftet, og Series X koster nå 670 pund

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Vi visste at vi kunne forvente prisøkninger på Xbox Series X- og S-konsollene, men i løpet av helgen ble de offisielle prisendringene for begge systemene i Storbritannia og Europa bekreftet. Kort sagt er ingen av enhetene spesielt rimelige lenger.

Som en bruker på ResetEra har lagt merke til, er de offisielle prisene på enhetene i Storbritannia og Europa nå offentliggjort, og vi snakker om en økning på 130 pund/150 euro for den billigste Series S og en økning på 170 pund/200 euro for Series X.

Nedenfor kan du se prisene før og etter for begge enhetene.



Xbox Series S (512 GB) – 429,99 pund (var 299,99 pund)/499,99 euro (var 349,99 euro)



Xbox Series S (1 TB) – 519,99 £ (tidligere 349,99 £)/599,99 € (tidligere 399,99 €)



Xbox Series X (1 TB, digital) – 619,99 £ (tidligere 449,99 £)/749,99 € (tidligere 549,99 €)



Xbox Series X (1 TB, Disc) – 669,99 £ (tidligere 499,99 £)/799,99 € (tidligere 599,99 €)



Det sier seg selv at gaming nå har blitt en luksus, spesielt når man tenker på at mange spill også koster 70 £. Siden RAM-krisen ikke forventes å avta snart, ser det ut til at situasjonen bare vil bli verre før den blir bedre.