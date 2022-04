Xbox Series X-minikjøleskapet kan endelig kjøpes i Norge

HQ

Det startet egentlig litt som en spøk i forbindelse med en Twitter-duell mot Skittles, men endte med at Microsoft lovet å lage et minikjøleskap som så ut som en Xbox Series X. Den ble sluppet på større markeder like før jul, men ble fort utsolgt og hamstret av scalpere som solgte videre til blodpriser.

Nå har dog minikjøleskapet offisielt blitt lansert i Norge og det er Elkjøp som selger det. Vil du ha ditt eget Xbox-minikjøleskap, som rommer opptil tolv bokser avhengig av størrelse samt litt snacks, så koster det 1299 kroner. Dimensjonene er 46,2 x 23,2 x 23,2 cm, og det er omtrent 50% større enn en vanlig Xbox Series X.

Knappene på fronten brukes til å skru på lyset i Xbox-logoen og et grønt lys øverst, mens USB-porten faktisk fungerer om du vil lade et headset, mobil eller noe annet. Minikjøleskapet kjøler ned til 20°c under romtemperatur, noe som skal sikre iskald brus, øl og energidrikker.

Kommer du til å unne deg selv et Xbox Series X-minikjøleskap?